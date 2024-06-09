リーメント　駅弁紀行　10種類

【レア商品】今はもう販売されていません！リーメント 駅弁紀行 １０種類1.北海手綱弁当2.かにめし3.いかめし4.いちご弁当5.牛肉どまん中6.だるま弁当7.ひつまぶし8.ひっぱりだこ飯9.デラックスふく弁当10.栗めし部品は全てそろっています。旗の後ろが型がいっているものがあります(写真４枚目)9.デラックスふく弁当の箱の底が少し破れています。(写真５枚目)コレクションケースに長期保管してありました。細かいキズ等はあるかもしれません。ご理解いただける方よろしくお願いします。バラして発送します。コレクションケースが必要な方は送料が変わってくるので+1000でお譲りします。



日本横断駅弁紀行：商品案内 | 株式会社リーメント



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