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リーメント　駅弁紀行　10種類
商品番号 V84340464527
商品名

リーメント　駅弁紀行　10種類
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【レア商品】今はもう販売されていません！リーメント　駅弁紀行　１０種類1.北海手綱弁当2.かにめし3.いかめし4.いちご弁当5.牛肉どまん中6.だるま弁当7.ひつまぶし8.ひっぱりだこ飯9.デラックスふく弁当10.栗めし部品は全てそろっています。旗の後ろが型がいっているものがあります(写真４枚目)9.デラックスふく弁当の箱の底が少し破れています。(写真５枚目)コレクションケースに長期保管してありました。細かいキズ等はあるかもしれません。ご理解いただける方よろしくお願いします。バラして発送します。コレクションケースが必要な方は送料が変わってくるので+1000でお譲りします。
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