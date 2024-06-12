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ディズニー わんわん物語 スノードーム スノーグローブ 置物
商品番号 B71279990808
商品名

ディズニー わんわん物語 スノードーム スノーグローブ 置物
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 8,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今は珍しいわんわん物語のスノードームです。ほんの僅かに少し水の濁りは見受けられますが、見た感じ欠けもなくきれいな状態です。オルゴール、ライト点灯確認済み。ヴィンテージ品なので、お好きな方ぜひ御検討ください。ディズニーわんわん物語レディスノーグローブスノードーム水晶インテリア陶器レトロヴィンテージレア
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