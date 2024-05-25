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- 特選 ガネーシュヒマラヤ 水晶 ガネーシュ ヒマラヤ水晶 浄化 透明度
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商品詳細
【透明度抜群】 氷のような透明度です♪ガネーシュヒマラヤの水晶です。指や文字が透けるほど透明度抜群です♪ここまで透明度の高いガネーシュヒマラヤは珍しいのではないでしょうか。大きさ20gほど。氷のように透明です٩(ˊᗜˋ*)و自立はしないため飾るのであればさざれの上に置くのがオススメです。ガネーシュは元々のお値段が高いためこの透明度でこのクオリティ！この価格は正直安すぎかと思います！気になる方はお早めにどうぞ！浄化にオイルを使用しているため匂いに敏感な方や神経質な方は購入をお控えください。また天然石なので、特有の欠けや凹みなどあるかもしれません。他にも天然石を出品しておりますのでよろしければご覧ください♪プロフィールに注意事項等記載しておりますので合わせてご確認いただけると幸いです。
http://narcologia.ru/goods/financier2460.html
http://narcologia.ru/goods/assessor46703.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation598121.html
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特選 ガネーシュヒマラヤ 水晶 ガネーシュ ヒマラヤ水晶 浄化 透明度 ...
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