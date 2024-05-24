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CSM 龍騎　カードデッキ　アドベントカード　サバイブ　ドラグレッダー
商品番号 M12853081694
商品名

CSM 龍騎　カードデッキ　アドベントカード　サバイブ　ドラグレッダー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。CSMVバックル　龍騎　カードデッキ　アドベントカード付きです。アドベントカード内容・ファイナルベント（龍騎）・アドベント（ドラグレッダー）・サバイブ　疾風・サバイブ　無限・サバイブ　烈火目立った傷はありませんが、素人保管ですので気になる方は購入をご遠慮ください。仮面ライダー龍騎
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