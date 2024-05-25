カエル　コポー　ダイカイ　フルーツサンド

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購入後そのまま暗所に保管しておりました。気になる傷等ございませんが、職人さん手作りでの、コポー特有の色むら、小傷等が‪ございます。撮影技術不足なので若干の見え方等、気になる事もあるかと思いますが、ご了承下さい。素人保管である事、上記ご理解頂ける方 宜しくお願い致しますm(__)m箱なしでプチプチに包んで配送致します。◎神経質な方は、ご遠慮下さい。値下げ不可でお願いします。