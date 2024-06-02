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商品詳細
サイズ/64.3×48.4×35.6ミリ手作業でローズクォーツに彫り、華やかなペイントがなされたガネーシャ像。大変美しいお品です。ガネーシャは人間の身体に象の頭を持つ神様。学問と商業の神とされます。困難、障害を取り除き、幸せに導くと言われています。#ヒマールブレス #ガネーシャ #ローズクォーツ
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ローズクォーツ ガネーシャ像 - ヒカリカンパニー公式WEBショップ
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ガネーシャ ローズクォーツ K2355
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ガネーシャ ローズクォーツ 天然石 www.krzysztofbialy.com
ローズクォーツ ガネーシャ 彫刻 置物 天然石 パワーストーン ...
ローズクォーツ・ガネーシャ神像（彩色、約12.86kg）（受注発注品）- スピリチュアルインド雑貨 SitaRama（シーターラーマ）
ローズクォーツ ガネーシャ像の通販 by Himal〜harmony stones｜ラクマ
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