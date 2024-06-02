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ローズクォーツ　ガネーシャ像
商品番号 F90737137521
商品名

ローズクォーツ　ガネーシャ像
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,942 円
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商品詳細

サイズ/64.3×48.4×35.6ミリ手作業でローズクォーツに彫り、華やかなペイントがなされたガネーシャ像。大変美しいお品です。ガネーシャは人間の身体に象の頭を持つ神様。学問と商業の神とされます。困難、障害を取り除き、幸せに導くと言われています。#ヒマールブレス　#ガネーシャ　#ローズクォーツ
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