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大型の鉄製老人像
商品番号 C95740632708
商品名

大型の鉄製老人像
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いものということで、作者名は入っていませんが、出来は拔群です。よろしくお願いします。高さ：36cm底径：20cm重：5kg
http://narcologia.ru/goods/insignificant123982.html
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