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かぼちゃ型の陶器の急須パート②
商品番号 B86190890605
商品名

かぼちゃ型の陶器の急須パート②
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···陶器・磁器　瀬戸焼淡い翡翠色が美しい。40年程前瀬戸の工房で作られた物もう一つの急須は白い斑点が散りばめられており　こちらは全体に翡翠色と薄茶色でつるんとした風合いです。注ぎ口から取手まで　23センチ高さ　約15センチ重さ　810g画像をご確認頂きましてご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation834421.html
http://narcologia.ru/goods/recycling615914.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant222582.html
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