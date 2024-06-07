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- かぼちゃ型の陶器の急須パート②
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商品詳細
素材···陶器・磁器 瀬戸焼淡い翡翠色が美しい。40年程前瀬戸の工房で作られた物もう一つの急須は白い斑点が散りばめられており こちらは全体に翡翠色と薄茶色でつるんとした風合いです。注ぎ口から取手まで 23センチ高さ 約15センチ重さ 810g画像をご確認頂きましてご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation834421.html
http://narcologia.ru/goods/recycling615914.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant222582.html
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黒泥ハート型茶器 【常滑焼・幸隆】茶器
ティーポット 紅茶 ポット ガラス急須 透明 耐熱ガラス 割れにくい 直火対応 大容量 かぼちゃ形 個性的デザイン おしゃれ フルーツティー リーフティー 花茶 工芸茶 ハーフティー 自宅用 料亭 旅館 居酒屋 飲食店など業務用 (750ml) (750 mポット+90 mlストレートカップ6本)
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