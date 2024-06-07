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- ●美品 ◆ スワロフスキー クリスベア やぎ座 5396290 箱つき
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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆スワロフスキー SWAROVSKIクリスベア KrisBear星座 やぎ座 山羊座5396290箱・ショッパー付き◆サイズ(おおよそ)◆幅3.5cm奥行2cm高さ3cm◆お品の状態◆美品です。写真に写らないわずかなスレ等ございますが、割れ欠けのない綺麗な商品です。管理No.4010-0207-1040他にもコレクション品の食器がございます。#waniのコレクション#waniのスワロフスキーからぜひご覧ください！
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