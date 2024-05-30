貴重 美品 正規品 LLADRO リヤドロ 天使 エンジェル 陶器人形 置物

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新品購入後コレクションケースにて長期保管しておりました移動等せず大切に保管しておりましたのでホコリの付着やキズやダメージ見受けられません掲載写真をよくご確認の方お願いします個人コレクション品の為専門店やプロショップを参考にされている方、神経質な方のご購入はお控えくださいあくまで個人長期保管品ということはご理解くださいアンティーク商品のご購入に不慣れな方はお控えください本体のみバカラヘレンドマイセンウェッジウッドスワロフスキーシャルロッテンポーセリンアートロイヤルコペンハーゲン