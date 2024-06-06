陶器火鉢・花鉢（４０）

陶器製の火鉢です。内外側にひび割れがある為に水漏れします。火鉢・花鉢とうで使用した方が良いかと思います。内外 経年の汚れやスレ、小キズ、などあります。古い物にご理解頂ける方よろしくお願いします。他にも厨房機器・厨房用品・ステンレス商品等出品致しておりますのでご確認ください。→→#のりさんの厨房機器・厨房用品 ←←→→#陶器・火鉢・メダカ・花鉢 ←←#火鉢#アンテック素材···陶器・磁器



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