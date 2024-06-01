サーモス 真空断熱 タンブラー グラデーションカラーモデル 2個セット ...

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ご覧いただきありがとうございます。サーモス真空断熱タンブラーJDE-421LTD(BLGD)ブルーゴールド 420mlJDE-421LTD(BK-G)ブラックグラデーション 420ml限定販売色2点セットです。商品説明（メーカーHPより抜粋）真空断熱構造で冷たさをキープするタンブラーは、シンプルなデザインと実用性を両立。結露しにくく快適に使用できます。また外側が熱くならないので温かい飲みものにも便利にお使いいただけます。ビールだけでなく、様々な飲みものをタンブラーで楽しめます！新品未使用品。パートナーやお友達とシェアしてはいかがでしょうか。こちらはバラ売りは不可です。即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。管：0029-28