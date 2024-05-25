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手刺繍　レース　テーブルクロス　90×90 ハンドメイド　スイス製
商品番号 E16302073426
商品名

手刺繍　レース　テーブルクロス　90×90 ハンドメイド　スイス製
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK!Spitzenhausシュピッツェンハウスレースのテーブルクロスサイズ　90×90cmHandworkBrodeMain(手仕事)スイス製スイス手工芸品の華やかで繊細なレースの刺繍作品です。新品、未使用品ですが、保管時にできたと思われるシミがありました。(写真3枚目)ご了承の上、ご購入お願い致します。#Spitzenhaus#シュピッツェンハウス#スイス手工芸品#レース#刺繍#手刺繍#手作り#ハンドメイド#手製#手仕事
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