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- 手刺繍 レース テーブルクロス 90×90 ハンドメイド スイス製
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商品詳細
即購入OK!Spitzenhausシュピッツェンハウスレースのテーブルクロスサイズ 90×90cmHandworkBrodeMain(手仕事)スイス製スイス手工芸品の華やかで繊細なレースの刺繍作品です。新品、未使用品ですが、保管時にできたと思われるシミがありました。(写真3枚目)ご了承の上、ご購入お願い致します。#Spitzenhaus#シュピッツェンハウス#スイス手工芸品#レース#刺繍#手刺繍#手作り#ハンドメイド#手製#手仕事
http://narcologia.ru/goods/Adder143275.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild284952.html
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