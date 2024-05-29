USA製 GOUCHER COLLEGE フェルト ペナント ガウチャー大学

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即購入大丈夫です。■商品番号D148-71-0006■商品名USA製GOUCHERCOLLEGEフェルトペナントガウチャー大学ディスプレイインテリアアメリカ製ビンテージD148■生産国アメリカ■SIZE全長 約29.5cm×約77.5cm■商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。アメリカメリーランド州ボルチモア郊外にあるGOUCHERCOLLEGE(ガウチャー大学)のスーベニアペナントです。アイオワ州立大学向けのフェルト製ペナントメーカーとして設立されたCollegiatePacific製。1970～1980年代にかけて大学をテーマにしたフェルト製品とアパレルなどキャンパス商品の最大手のメーカーに成長した名門メーカーです。裏面の紙タグの破れ、左端部分に画鋲跡はありますが、目立つものではなく良好なコンディションです。※折りたたんだ状態で保管・発送をする為、若干折れシワが入ります。予めご了承ください。値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。テイスト···その他主な素材···布・ファブリック壁飾りの種類···その他