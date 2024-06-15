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ミルピラス産 アズライト結晶
商品番号 U19254862409
商品名

ミルピラス産 アズライト結晶
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ずっしりとしたアズライト(藍銅鉱)の結晶原石です。アズライトの単結晶の産地として名高いメキシコはミルピラス鉱山のもので、あまり見かけない上になかなか価値のあるアズライト結晶です。アズライトがこのような単結晶になること自体少ないうえに、この原石は光に透かすと素晴らしく美しい藍色を見ることができます。この大きさはなかなか見ることはありません。コレクターの方などに如何ですか？サイズは画像でご覧下さい。鉱物鉱石宝石藍銅鉱
http://narcologia.ru/goods/contemplate890377.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture838541.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle588925.html

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...

ミルピラス産 アズライト結晶
ミルピラス産 アズライト結晶-eastgate.mk

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト/マラカイト｜ファイン ...

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ Milpillas Mine産アズライトの結晶（原石） 5.4g - cute stone -

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ Milpillas Mine産アズライトの結晶 2.9g - cute stone -

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ Milpillas Mine産アズライトの結晶（原石） 5.4g - cute stone -

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ Milpillas Mine産アズライトの結晶（原石） 5.4g - cute stone -

ミルピラス産 アズライト結晶
ミルピラス産 アズライト結晶-eastgate.mk

ミルピラス産 アズライト結晶
ミルピラス産 アズライト結晶-eastgate.mk

ミルピラス産 アズライト結晶
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト/マラカイト｜ファイン ...

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メキシコ産 アズライト – 天然石ハッピーギフト

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