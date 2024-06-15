- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- インテリア小物
- >
- 置物
- >
- ミルピラス産 アズライト結晶
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ずっしりとしたアズライト(藍銅鉱)の結晶原石です。アズライトの単結晶の産地として名高いメキシコはミルピラス鉱山のもので、あまり見かけない上になかなか価値のあるアズライト結晶です。アズライトがこのような単結晶になること自体少ないうえに、この原石は光に透かすと素晴らしく美しい藍色を見ることができます。この大きさはなかなか見ることはありません。コレクターの方などに如何ですか？サイズは画像でご覧下さい。鉱物鉱石宝石藍銅鉱
http://narcologia.ru/goods/contemplate890377.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture838541.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle588925.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate890377.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture838541.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle588925.html
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト2｜ファインミネラル ...
ミルピラス産 アズライト結晶-eastgate.mk
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト/マラカイト｜ファイン ...
メキシコ Milpillas Mine産アズライトの結晶（原石） 5.4g - cute stone -
メキシコ Milpillas Mine産アズライトの結晶（原石） 5.4g - cute stone -
ミルピラス産 アズライト結晶-eastgate.mk
ミルピラス産 アズライト結晶-eastgate.mk
メキシコ・ソノラ州ミルピラス鉱山産アズライト/マラカイト｜ファイン ...
メキシコ産 アズライト – 天然石ハッピーギフト