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商品詳細
デキャンタガラス角型 昭和レトロ中古美品サイズ：（約）幅１０ｃｍ×奥行１０ｃｍ×高さ２４．５ｃｍ素敵なデキャンタです。詳細は不明ですが、気になるダメージなく美品のお品です。普通郵便無料にて出荷をいたします。
http://narcologia.ru/goods/Adder280275.html
http://narcologia.ru/goods/tenet724663.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei174671.html
デキャンタ ガラス 角型 昭和レトロ 美品 | visualai.io
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