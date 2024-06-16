レザーネクタイ(ブラック) おしゃれ　プレゼント

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●男性、女性兼用で使えます。細巾ネクタイのナロータイになります。大剣幅 5.5cm全長 148cm素材 p.u(合成皮革)ネクタイの素材は絹(シルク)やポリエステルと決めつけなくてもいいんじゃないでしょうか？レザーネクタイも1本は持っておくと着こなしの巾がひろがります。#カズ吉レザーネクタイロック、ワイルド、悪かっこいい、●ご覧頂き誠にありがとうございます。様々な割引もご用意しています。最後までお読み下さい。☆返品ポリシー ●初期不良・欠陥がございましたら遠慮なくお申し付けください。●フォローして頂ける方にはさらに100円割引致します。ご連絡下さい。●リピーター割※ご購入前にお申し出頂くと割引対応します。（ご購入後は対応致しかねます）1000〜2000円の商品：100円引2001〜3000円の商品：200円引3001〜4000円の商品：300円引4001〜5000円の商品：400円引5001円以上の商品：500円引 ●複数購入割※ご購入前にお申し出頂くと割引対応します。（ご購入後は対応致しかねます）2点購入：100円引3点購入：200円引4点購入：300円引5点以上：500円引★今後ともよろしくお願いします。