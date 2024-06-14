栓抜き！真鍮製（ブラス）☆ハンド☆ウォレットチェーン ...

大人気のハンド栓抜きをウォレットチェーンにしました約４５ｃｍ真鍮製の栓抜きです親指を支点にテコの力で簡単に栓が抜けます普段はウォレットチェーンにいざと言うときスマートにビールの蓋を抜きましょう大量生産ではありません購入前に必ず在庫確認をして下さい他では手に入りませんウォレットチェーンその他パーツ→ #walletchainparts1942elバイカー系アイテムその他→ #biker1942el



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