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【美品】LOUIS VUITTON ダミエ　アンフィニヴェルディカル　長財布
商品番号 F65785812957
商品名

【美品】LOUIS VUITTON ダミエ　アンフィニヴェルディカル　長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 19,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】LOUISVUITTONダミエ　アンフィニ　ヴェルディカル　ジッピーウォレット長財布ダークネイビーヴィトン直営店で購入真贋鑑定済みの正規品ですのでご安心下さい。型番CA1106サイズ約10×20㎝　マチ約2㎝カード入れ×10札入れ×2小銭入れ×1目立つ大きな汚れはありません。小銭入れも比較的綺麗な状態です。ファスナー　開閉スムーズで問題なくご使用頂けます。写真よりご確認判断をお願い致します。付属品なしすり替え防止の為、返品は致しかねます。ご理解ご了承の程よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate446148.html
http://narcologia.ru/goods/approximate253620.html
http://narcologia.ru/goods/septet14619.html

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