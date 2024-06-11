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maison mankiti 財布
商品番号 V60040570236
商品名

maison mankiti 財布
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用の美品になります黒色とセット購入でお安くします。お札を入れると菱形PVCからお札の一部がみえるPVC・レザー財布。小銭を種類別で収納できるコインキャッチャーには、500円5枚程、100円、50円、10円が6~7枚程収まり、逆さにしてもストッパーがあるため、小銭は落ちづらくなっております。お札入れ1ヶ所、カードポケット3ヶ所、１円と５円を入れるPVCポケットがあります。■カ　ラ　ー：ポト　モスグリーン■サ　イ　ズ：　開いた時：　Ｈ　約110ｍｍ　×　Ｗ　約230ｍｍ　閉じた時：　Ｈ　約85ｍｍ　×　Ｗ　約110ｍｍ　×　マチ　約22mm重量　約105g札入れ(ポケット)×1ヶ所小銭入れ×1ヶ所カードポケット×3ヶ所■メイン素材：発色がきれいな牛革、耐久性に優れており、傷がつきにくく汚れにくい革です。PVC（塩化ビニール100％）、コインキャッチャー（日本製）、金具：黒ニッケル（メッキ加工）財布形···二つ折りカラー···グリーン
http://narcologia.ru/goods/waveform577417.html
http://narcologia.ru/goods/recycling464614.html
http://narcologia.ru/goods/ordering627379.html
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