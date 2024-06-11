maison mankiti 財布



ダイアパース◇DIA PURSE◇ ポト ベージュ | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



ダイアパース◇DIA PURSE◇ ポト ベージュ | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



ダイアパース◇DIA PURSE◇ セドナ ブラック（B） | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



今、私が1番欲しいミニ財布はこれ。「MAISON MANKITI」の“お札が透ける ...



ダイアパース◇DIA PURSE◇ ポト レッド | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



ミニ財布 Double Flap ダブルフラップ W □リバース カスターニョ□ | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



ダイアパース◇DIA PURSE◇ ポト イエロー | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



今、私が1番欲しいミニ財布はこれ。「MAISON MANKITI」の“お札が透ける ...



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ダイアパース◇DIA PURSE◇ ポト モスグリーン | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



ミニ財布 Double Flap ダブルフラップ W □IV NERO□ | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



ミニ財布 Double Flap ダブルフラップ W □IV NOCE□ | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



ワンタッチで開け閉め可能。使い勝手抜群な「MAISON MANKITI」のコイン ...



ミニ財布 Double Flap ダブルフラップ W □CHO-BK-QBK□ | MAISON MANKITI メゾンマンキチ powered by BASE



ミニ財布 Double Flap ダブルフラップ W □SBK-BK-QBK□ | MAISON ...

数回使用の美品になります黒色とセット購入でお安くします。お札を入れると菱形PVCからお札の一部がみえるPVC・レザー財布。小銭を種類別で収納できるコインキャッチャーには、500円5枚程、100円、50円、10円が6~7枚程収まり、逆さにしてもストッパーがあるため、小銭は落ちづらくなっております。お札入れ1ヶ所、カードポケット3ヶ所、１円と５円を入れるPVCポケットがあります。■カ ラ ー：ポト モスグリーン■サ イ ズ： 開いた時： Ｈ 約110ｍｍ × Ｗ 約230ｍｍ 閉じた時： Ｈ 約85ｍｍ × Ｗ 約110ｍｍ × マチ 約22mm重量 約105g札入れ(ポケット)×1ヶ所小銭入れ×1ヶ所カードポケット×3ヶ所■メイン素材：発色がきれいな牛革、耐久性に優れており、傷がつきにくく汚れにくい革です。PVC（塩化ビニール100％）、コインキャッチャー（日本製）、金具：黒ニッケル（メッキ加工）財布形···二つ折りカラー···グリーン