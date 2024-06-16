TENDERLOIN × PORTER T-SUSPENDERS サスペンダー

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商品詳細
テンダーロイン✖️ポーターのサスペンダーになります。既に廃盤となっていて貴重だと思います。状態は良いのですがブランドロゴ（レザー箇所）に擦り傷みたいなものがありやや傷がありとさせていただきました。ご理解ある方のみ購入ください。質問、コメントお気軽にください。
http://narcologia.ru/goods/moisture319669.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming17192.html
http://narcologia.ru/goods/Adder381175.html
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