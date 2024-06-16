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TENDERLOIN × PORTER T-SUSPENDERS サスペンダー
商品番号 C68039164907
商品名

TENDERLOIN × PORTER T-SUSPENDERS サスペンダー
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロイン✖️ポーターのサスペンダーになります。既に廃盤となっていて貴重だと思います。状態は良いのですがブランドロゴ（レザー箇所）に擦り傷みたいなものがありやや傷がありとさせていただきました。ご理解ある方のみ購入ください。質問、コメントお気軽にください。
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