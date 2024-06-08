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- 茶道 黒楽茶碗 妙喜庵 武田士延手造り 書付 銘無一物
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商品詳細
種類...茶道具使用感のない茶碗です。キズはありません。サイズ口径11cm 高さ7.8cm
http://narcologia.ru/goods/competitive341581.html
http://narcologia.ru/goods/kindness412505.html
http://narcologia.ru/goods/encourage370172.html
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