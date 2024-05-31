【美品】フェンディ FENDI ネクタイ ネイビー系 使い回し抜群！送料込

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数ある商品の中、ご覧頂きありがとうございます。フェンディのネクタイになります。さりげなくブランドネクタイ着用でスタイルアップ本物志向の方へオススメ。シルク100%で滑らかな肌触り。普段の使い回しにいかがでしょうか。カチッとしたところ見せたいときにも最適なカラー寒色系カラーで商談成立！オールシーズン！カラー:ネイビー系大剣:約7.7cm付属品:本体のみ参考価格:20000円くらいだったと思います。生産:MADEINITALY状態:綺麗目です。クローゼットハンガーかけ保管中古品になりますのでご理解の上、御検討下さい。フェンディ1925年、アドーレ・フェンディ、エドアルド・フェンディ夫妻がローマで創業したファッションブランド。革製品店としてスタートし、ハリウッドで流行していた毛皮の襟巻きに着目し、毛皮のコートを売り出したことで成功する。このコートはイタリア人女性にとってステイタスを象徴する存在となった。毛皮を用いた製品はフェンディの代名詞とされている。従来の毛皮製品の常識を覆しながらも、品性を兼ね備えた、ファッション性の高い新しいルックを世に送り出している。デザインは現在、レディースをカール・ラガーフェルド、メンズをルヴィア・ベントゥリーニ・フェンディが担当している。シルヴィアはフェンディ家の3代目にあたり、1997年に発表され絶大なインパクトを与えたフェンディのバッグ「バゲット」のデザイナーでもある。「バゲット」は毛皮やレザー、キャンパス地など様々な素材を用いることで多くのバリエーションに富み、世界中でベストセラーとなった。毛皮製品と同じくブランドの原点のひとつとなっている。毛皮、バッグの他にも服飾、香水、アクセサリー、サングラス、インテリアアイテムと幅広く展開。最近ではコラボレーションアイテムとしてヘッドフォンも発表、2013年のコレクションでは「バッグバグズ」と呼ばれるフェンディオリジナルのキャラクターも登場したことで話題となった。#ネクタイ#ビジネス#普段使い#FENDI#フェンディ#ネイビー#シルク#MADEINITALY#面接#チェック#柄#キレイ目#スタイリッシュその他多数出品中→#SMILE_FOR_SMILEフォロワー様限定でお値引き交渉受け付けます！！