【 ヴァンアンバーグ 】スティングレイ ウォレット

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商品詳細
【サイズ】約17.6センチ×10.0センチバーガンディカラーのスティングレイ。小銭入れ有り。日本札折らずに入ります。大きなダメージも無くステッチの切れもありません。ヴァンアンバーグヴァンアンバーグレザーズvanamburgガボールガボラトリーGaborTRAVISWALKERトラヴィスワーカービルウォールレザーBWLエイ革スティングレイガルーシャウォレット
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