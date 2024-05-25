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【 ヴァンアンバーグ 】スティングレイ ウォレット
商品番号 R34141520593
商品名

【 ヴァンアンバーグ 】スティングレイ ウォレット
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】約17.6センチ×10.0センチバーガンディカラーのスティングレイ。小銭入れ有り。日本札折らずに入ります。大きなダメージも無くステッチの切れもありません。ヴァンアンバーグヴァンアンバーグレザーズvanamburgガボールガボラトリーGaborTRAVISWALKERトラヴィスワーカービルウォールレザーBWLエイ革スティングレイガルーシャウォレット
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