ポーター　フィルム　長財布　L字ファスナー

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ブランドPORTER/FILMLONGWALLETポーター フィルム 長財布サイズW:200mm/H:105mm/D:0mm※素人採寸です！カラー黒 ブラック付属品箱 収納袋 購入時のノベルティー※半年程違う財布と使い分けて使用していました。使用に伴い表面は擦り傷等ありますし、小銭入れも黒ずみがありますのでやや傷や汚れありにしましたが比較的綺麗な状態かと思います！状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。