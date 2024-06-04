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【専用】極美品 ポーター タンカー 三つ折り 財布 ブラック ギフト プレゼント
商品番号 R42997921865
商品名

【専用】極美品 ポーター タンカー 三つ折り 財布 ブラック ギフト プレゼント
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTERよりTANKERWALLETとなります♪(´▽｀)●状態試用程度の為極美品でほぼ新品かと思います(*´꒳`*)●サイズ幅約13cm/縦約10cm●仕様メイン:札入れ×2、カードポケット×10、フリーポケット×1、ファスナー式小銭入れ×1外側前面:ベルクロ留めポケット(小銭入れ)×1背面:ファスナーポケット×1サイド:Dカン×1●カラーブラック●柄・デザインモノトーン+ワンポイントロゴ●素材表：ナイロンツイル(ポリエステル綿ボンディング加工)裏：ナイロンタフタ●付属品なし●商品説明使用目的で購入したため付属品はありませんがほぼ使用していない為出品します！抜群の収納力でお札やカードへのアクセスは他の財布を圧倒！それに加えて充実した仕様で小銭を出し入れするのにストレスを感じません(*´꒳`*)Dカンもあるのでウォレットチェーンも付けられます！ポーターを象徴するラインと言っても過言ではないタンカーシリーズ！その良さを存分に味わえる商品かと思います(*´꒳`*)ご購入前にプロフィールをご確認頂き個人保管・中古品という事をご理解の上検討よろしくお願いします(´▽`)▶︎その他PORTER商品はタグをチェック！　#jstoreのPORTER一覧
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