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versace 新作　財布　黒金
商品番号 W59352091052
商品名

versace 新作　財布　黒金
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 8,673 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···二つ折り57500円で購入したものですが、別の財布を手に入れたまま全く使っておりませんでした。色合いの方は最後の方の写真を参照ください箱、袋、手紙、タグ全てついております。プチプチで包んで発送の方いたします。購入された方を最優先なのでご理解の方よろしくお願いします。全くの新品未使用のため特に気になる点はないと思いますが個人の保管のため気になる方はご遠慮ください。値下げの方は承りませんm(._.)m
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