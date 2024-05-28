Wind and Sea Disney コラボTシャツ

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商品詳細
【商品概要】ウィンダンシーとディズニー100周年記念のコラボTシャツになります。MICKEYMOUSE/POCKETTEE/BLUE_JEANです。ミッキーが胸のポケットにプリントされていて、バックはお馴染みのロゴとなっています。色はブルー（青）になります。インラインのアイテムは毎回即完売でこちらも即完売アイテムとなります。【サイズ】Lサイズ【状態】新品未使用品となります。自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。【購入先】公式オンラインお値下げについては不可でお願い致します。
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