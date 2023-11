NEWERAsupremeキャップ59FIFTY(59fifty) 7 1/4

着用機会があまりありませんので断捨離のため出品致します。ファッションにも合わせやすくオシャレだと思います。まとめ売り歓迎です。(その際の値下げ交渉も可)購入意思のない、いいねは御遠慮ください。59FIFTY(59fifty)71/4サイズ:57.7㎝サイズ調整不可前オーナー様と合わせて2~3回程度の着用回数となります。購入後はキャップライナーを付けた上で短時間着用しております。暗所で保管しております。喫煙はしておりません。個人保管の為、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。型崩れ防止の為ダンボールで発送予定となります。19SSsupremeTextStripeNewEraBoxLogoCapカラー···グリーン(ダークグリーン)形···ベースボール#newera#NEWERAキャップ#ニューエラキャップ#グリーンキャップ#supreme#supremeキャップ#ニューエラsupreme



