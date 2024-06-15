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yeezy gap×BALENCIAGA cap イージー ギャップ キャップ
商品番号 B38798504614
商品名

yeezy gap×BALENCIAGA cap イージー ギャップ キャップ
ブランド名 イージーギャップ
特別価格 税込 2,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

yeezygapBALENCIAGAのトリプルコラボキャップです。日本ではほとんど見ないスモールギャップロゴで合わせやすいキャップです。今ではかなりレアなアイテムかと思います。それなりに着用したので部分的に日焼け等あります。BALENCIAGAのコレクション等でもあえて、日焼け加工してるアイテムなども多くありますのでご理解いただける方のみご購入下さい。状態：画像にてご確認下さい。カラー：ブラックサイズ：フリー
http://narcologia.ru/goods/interconnect990770.html
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