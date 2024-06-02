

Photogenic PB240 SB ベース 初心者12点セット 【Fenderアンプ付 ...



Photogenic PB240 BK ベース 初心者12点セット 【ミニアンプ付 ...



Photogenic PB240 BK ベース 初心者12点セット 【Fenderアンプ付】 プレシジョンベースタイプ フォトジェニック



エレキベース プレシジョンベースタイプ PB-240/PK(S.C) ピンク



Photogenic PB-240/W3P BK ベース 初心者12点セット 【ミニアンプ付 ...



PhotoGenic エレキベース 初心者入門ライトセット JBタイプ JB-240/WH/T3P ホワイト/べっ甲柄ピックガード [ソフトケース/シールド/アンプ/チューナー/ストラップ/ピック/ピックケース/弦/調整用レンチ付属]



中古】Photogenic PB-240 プレシジョンベースタイプ メタリックブルー ...



Photogenic フォトジェニック PB240 BK ベース 初心者12点セット ...



Photogenic フォトジェニック エレキベース プレベタイプ ブルー系 ...



Photogenic PB-240/W3P BK ベース 初心者12点セット 【Fenderアンプ付 ...



photogenic エレキベース ピンク フォトジェニック-



photogenic エレキベース ピンク フォトジェニック-



Amazon | PhotoGenic エレキベース 初心者入門ライトセット JBタイプ ...



エレキベース ジャズベースタイプ PhotoGenic（フォトジェニック ...



Photogenic - 【5207】 photogenic Les Paul custom FR仕様の通販 by ...

種類···エレキベースご覧いただき誠にありがとうございます。現状は下記の通りですが気候、配送の衝撃等で多少違いはあるかと思います。中古品になりますので画像で状態をご確認の上ご検討いただければと思います。(音)アンプにて音出し確認済み。(ネック)ほぼストレート(弦高)普通(傷等)小傷多数あり。目立つ大きな傷はなし(フレット残)7割から8割程度(ノブ)各ノブ反応あり。若干ガリあり。演奏に問題なし。(その他)生音でビビりなし。(トラスロッド)未確認。(欠品など)ストリングガイドが欠品しています。(個人的な感想)小傷、打痕ありますが、比較的綺麗な状態です。ベースを始めてみようという方におすすめです。素人の検品のため見落とし等もあるかと思います。ご自身でメンテナンスできる方にご検討頂ければと思います。画像のものが全てです。発送は緩衝材で梱包の上リサイクルのダンボールに入れてお送りします。できる限り、確認可能なことは確認し、記載しているつもりです。記載していないことは確認していないかもしくはこちらでは分かりかねることになります。送料が高額のため返品はお受けしかねます。画像で判断の上ご購入して下さい。よろしくお願い致します。