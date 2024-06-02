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Photogenic フォトジェニック　エレキベース　プレベタイプ
商品番号 J28357182398
商品名

Photogenic フォトジェニック　エレキベース　プレベタイプ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···エレキベースご覧いただき誠にありがとうございます。現状は下記の通りですが気候、配送の衝撃等で多少違いはあるかと思います。中古品になりますので画像で状態をご確認の上ご検討いただければと思います。(音)アンプにて音出し確認済み。(ネック)ほぼストレート(弦高)普通(傷等)小傷多数あり。目立つ大きな傷はなし(フレット残)7割から8割程度(ノブ)各ノブ反応あり。若干ガリあり。演奏に問題なし。(その他)生音でビビりなし。(トラスロッド)未確認。(欠品など)ストリングガイドが欠品しています。(個人的な感想)小傷、打痕ありますが、比較的綺麗な状態です。ベースを始めてみようという方におすすめです。素人の検品のため見落とし等もあるかと思います。ご自身でメンテナンスできる方にご検討頂ければと思います。画像のものが全てです。発送は緩衝材で梱包の上リサイクルのダンボールに入れてお送りします。できる限り、確認可能なことは確認し、記載しているつもりです。記載していないことは確認していないかもしくはこちらでは分かりかねることになります。送料が高額のため返品はお受けしかねます。画像で判断の上ご購入して下さい。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle550566.html
http://narcologia.ru/goods/composite560454.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming52892.html
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