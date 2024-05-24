コーチ　新品　未使用　レディース　シグネチャー　ベルト

新品未使用 レディースベルト シグネチャーサイズ長さ約119cmベルト幅：約2.5cm最小ウエスト：約82cm最大ウエスト：約92cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。※こちらは間違いなく新品で購入しておりますが、レザー・金属製品にありがちな多少のスレ、小傷、凹みなど見られる場合があります。※傷、汚れなどある場合はできる限り写真や文章で説明致しますが、見落としもございますので、神経質な方は入札をご遠慮ください。※撮影時の光の加減や、ご覧いただいております環境によりましても実物の色と違って見える場合もあります。※こちらの商品はアメリカ本土ジョージア州の(NorthGeorgiaPremiumOutlets)800GA-400S,Dawsonville,GA30534から直接買い付けた正規の商品で本物です。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めくださいませ。#コーチ#COACH#COACHベルト#コーチベルト



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