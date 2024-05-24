Mishka ミシカ new era ニューエラ ワーク キャップ ハイスタ ...

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※値下げ交渉はお断りさせていただいておりますのでご理解お願いいたします。※値下げ等の質問は対応しませんのでご理解お願いします。※購入してからのトラブルが無いように分からないことは購入前に納得いくまで質問してから購入お願いいたします。Mishkaxneweraミシカxニューエラダブルネームワークキャップ状態は新品未使用試着程度はしています色はブラックサイズlarge/x-large被った感じでは60センチ前後だと感じました断定は出来ないのであくまで参考にしてくださいニューエラのワークキャップを検索して参考にしてみてくださいユニパックにシリカゲル入れて湿気対策し段ボールに入れて発送しますFamousStarsandStrapsrebel8usugrowpusheadHi-STANDARDmisfitsbountyhunter好きな方オススメです神経質すぎる方のご購入はご遠慮お願いいたします。購入確認コメントはいりません。そのままご購入して大丈夫です。早い者勝ちです。カラー···ブラック形···ワーク