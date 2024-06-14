『フリクリ』販促ポスター　FLCL 　GAINAX　バニー　鶴巻和哉　貞本義行

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サイズB2素人保管の中古品になります。ご理解いただける方だけお願い致します。他でも販売中の為早期終了する場合があります。ポスター用ダンボール又は筒で発送致します。『フリクリ』（FLCL）は、GAINAX、ProductionI.Gにより製作された日本のOVAシリーズ。およびそれを原作とした小説、漫画。キャストナンダバ・ナオ太：水樹洵ハルハラ・ハル子：新谷真弓サメジマ・マミ美：笠木泉ナンダバ・カモン：松尾スズキナンダバ・シゲクニ：糸博ニナモリ・エリ：伊藤実華マナベ・ガク：宮島章マサムネ・マサシ：鈴木和人ミユミユ：？アマラオ：大倉孝二キツルバミ：千葉千恵巳ミヤジ・ジュンコ：福井裕佳梨スタッフ企画・原作：GAINAX原案・監督：鶴巻和哉キャラクターデザイン：貞本義行脚本：榎戸洋司音楽：光宗信吉、thepillows製作：フリクリ製作委員会主題歌：「Rideonshootingstar」thepillows原画：大塚伸治 西尾鉄也 山口賢一 井上鋭 鈴木俊二 中山勝一 小西賢一 摩砂雪 小村方宏治 今石洋之 新井浩一 清水洋 清水恵子 佐伯昭志 磯光雄 小倉陳利 鈴木勤 中原久文 高橋タクロウ 芳垣祐介 平松禎史 高村和宏 鶴巻和哉動画：GAINAX漫画 アニメ ムービー 映画 原画 セル画柴田由香 松林唯人 丸山友 錦織敦史 田中春香 榎本花子 渡辺秀雄 白井英介アニメーター イラスト 作画 原画 動画『新世紀エヴァンゲリオン』『彼氏彼女の事情』『トップをねらえ!』『天元突破グレンラガン』『フリクリ』『トップをねらえ!』『プロメア』『パンティ\u0026ストッキングwithガーターベルト』『キルラキル』『リトルウィッチアカデミア』『SSSS.GRIDMAN』『SSSS.DYNAZENON』『サイバーパンクエッジランナーズ』61