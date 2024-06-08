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LOUIS VUITTON M9821
商品番号 W71524880770
商品名

LOUIS VUITTON M9821
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年程前にセレクトショップで購入したものです。かなり使用していた為、バックル等に傷はあります。詳しくは写真を参考にして下さいサイズは80~85となっております。参考程度に170cm55kgの細身の私で2つ目の穴で着用出来ました。その他気になることかございましたらコメント欄にてお待ちしております。
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