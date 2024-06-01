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佐田ビルダーズ　キャップ
商品番号 F78904259832
商品名

佐田ビルダーズ　キャップ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必要がなくなった為出品します。シリアルナンバー確認のため1度だけ開けました。色はネイビーです。見にくいですがステッカーも入ってます。室内で飾っていました。すり替え防止のため返品は不可になります。
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