佐田ビルダーズ　キャップ

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商品詳細
必要がなくなった為出品します。シリアルナンバー確認のため1度だけ開けました。色はネイビーです。見にくいですがステッカーも入ってます。室内で飾っていました。すり替え防止のため返品は不可になります。
http://narcologia.ru/goods/encourage600272.html
http://narcologia.ru/goods/tenet679863.html
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