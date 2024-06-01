USA製 90's シンプソンズ ダーウィン 進化論 Tシャツ

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23Y5M64◯古着90'sTHESIMPSONSDarwin\"進化論\"Tee◯size:M相当着丈:67cm身幅:50cm肩幅:48cm◯素材:コットン◯色:グレイ◯80's90'sスタイルのリバイバルから、人気急上昇中、アメコミの定番シンプソンズの90年代オールドアイテム。猿から人間の進化を\"進化論\"として唱えた自然生物学者ダーウィンの\"進化論\"の図を、シンプソンズのパパでオマージュした一枚。アートT、ムービーTのボディーによく見られるスタンレーディサンディスのタグもヴィンT好きには刺さるポイントではないでしょうか。シンプソンズシリーズはまだ比較的出てはきますが、こちらのタグ含め、デザイン自体はかなり球数の少ない珍しい個体です。お探しだった方はご検討ください。◯ビッグサイズ、ビッグシルエットが旬な今、男性、女性問わず、ユニセックスにお使い頂けるアイテムかと思います。◯状態:年代物古着故、多少の使用感はございますが、目立つダメージや汚れは無く、コンディションは良い方かと思います。◯デッドストックや新品の状態を除き、全てクリーニング済みです。◯ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便（クロネコヤマト宅急便）で行います。【ご案内】MADEINUSAブランドから、ドメスティックブランドまで、80's90'sのシャツTシャツスウェット等のトップスから、ジャケット等のアウターを多数出品中です。#アメコミ#ビーバーズヘッド#スケーター#スケボー#グッドレギュラー