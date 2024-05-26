本物保証 美品 ルイヴィトン　グラフィット　オーガナイザー　ファスナー　長財布

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7月17日値下げしました♪値段交渉不可(返信しません)ブランド名→LOUISVUITTON(ルイヴィトン)ライン→ダミエグラフィット商品名→オーガナイザー(ラウンドファスナー財布)シリアル→CA3134(10枚目参照)サイズ→長さ21cm、高さ12cm、幅2cm札入れ2、ファスナー小銭入れ1、カード入れ12、ポケット2、ペンポケット1購入は催事でused販売のブランドショップにて購入ルイヴィトン、ダミエ、グラフィット、オーガナイザーです♪大きめサイズなのでそのままクラッチのようになど使える人気のオーガナイザーです♪状態は個人的主観になりますが、綺麗ですがあくまでusedになりますので多少の傷み、劣化、形崩れ、経年劣化、汚れなどは目立た無いですがありますので神経質な方は購入をご遠慮下さいませ♪なお梱包は資材削減でのエコの為、簡易梱包となりますのでご理解お願い致します♪細かくこだわる方はお断り致します