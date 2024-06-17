【新品未使用】スタンダードカリフォルニアCAP

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スタンダードカリフォルニアNEWERA×StandardCalifornia59FIFTYLogoCapです。＊イメージが違ったので出品します。ファンも多いメジャーリーグベースボール唯一のオフィシャルサプライヤー「NEWERA」とのコラボレーションキャップ。今シーズンは定番の59FIFTYボディに縁ありのSDロゴ刺繍。ボディは久々の2トーンカラーが新鮮です。◯カラーブラック◯状態新品未使用・タグシール付き◯サイズ71/2(59.6cm)＊値段交渉も可能ですので、お気軽にご質問下さい。＊仕事の都合で、返信が遅くなる場合ごございますので、ご了承下さい。