ブランドYOHJIYAMAMOTOPOURHOMMEサイズ3色ホワイト状態8/10通常使用程度の使用感肩幅52cm身幅57.5cm袖丈18cm着丈66.5cmヨウジのオーバーサイズクルーネックTです。生地は薄手でサラッと着れるので着用感はとても涼しいです。ヨウジらしいゆったりシルエット。シャツのインナーとしてもトップスとして1枚でも使いやすいアイテムです。steintoironierSHINYAKOZUKAhedmaynerMAINUWhoWhatETHOSENSPaulHarndenaleksandrmanamisELENADAWSONARCHIVIOJ.M.RibottaichimurakamiIsabellaStefanelliArakiYuuensouBIEKVERSTAPPENCDIEMGUIDIMA+EsdeportailleincarnationTagliovivoGeoffreyb.SmallateliersuppanDanielAndresenklasicaleonemanuelblanckmasnadap.r.pattrsonissacsellamKavalAndrewDriftwoodarts\u0026sciencecaseycaseywhitealbum山内BergfabelMASUmidorikawaHOMMEPLISSEJANJANVANESSCHEOprojectSulvamEdwinaHorlHELMUTLANGFUMITOGANRYUANNDEMEULEMEESTERARC'TERYXVEILANCEMARIATURRITOOGOODIRENISABorisBidjanSaberiformePoemeBohemienthomkromCAROLCHRISTIANPOELLHAIDERACKERMANNRAINMAKERViridianneLABELUNDERDimissianos\u0026Millersus-sousLEMURIANostraSantissimathereracs



ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO クルーネックTシャツ-



ヨウジヤマモト プールオム フリルデザインクルーネックTシャツ | フリマアプリ ラクマ



ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO クルーネックTシャツ-



Yohji Yamamoto POUR HOMME ヨウジヤマモト プールオム 23SS アルティマ天竺 デッサンプリントクルーネックTシャツ ブラック 3 | フリマアプリ ラクマ



Yohji Yamamoto pour homme (ヨウジヤマモト プールオム) ダリア 花プリントクルーネック Tシャツ ブラック サイズ:3



Yohji Yamamoto POUR HOMME ヨウジヤマモトプールオム 19SS HH-T02-077 丸首半袖 クルーネック Tシャツ カットソー ホワイト系 3【中古】



ヨウジヤマモトプールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）Yohji｜Yamamoto｜POUR｜HOMME×｜円谷プロ｜ケムール人｜プリント｜Tシャツ｜クルーネック｜グレー｜ブラック｜ピンク｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（850707）



ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME 22AW Wrinkled Short Sleeve Tシャツ カットソー 半袖 クルーネック 3 L 黒 ブラック HE-T32-082 /KH メンズ



Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト Ys formen 半袖 クルーネック Tシャツ ブラック系 3【中古】



ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO クルーネックTシャツ-



ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME 22AW シワ長袖Tシャツ カットソー クルーネック プルオーバー 麻混 リネン混 ストライプ 3 M 黒 ブラック HE-T33-082 /TW21 メンズ



21AW/クルーネックTシャツ/3/コットン/BLK/オーバーサイズ/プリント/HX-T94-077



21AW/クルーネックTシャツ/3/コットン/BLK/オーバーサイズ/プリント/HX-T94-077



Yohji Yamamoto POUR HOMME ヨウジヤマモトプールオム 19SS HH-T02-077 丸首半袖 クルーネック Tシャツ カットソー 3【中古】



ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO クルーネックTシャツ - T ...