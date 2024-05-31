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ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO クルーネックTシャツ
商品番号 E42372900827
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ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO クルーネックTシャツ
ブランド名 ヨウジヤマモトプールオム
特別価格 税込 5,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドYOHJIYAMAMOTOPOURHOMMEサイズ3色ホワイト状態8/10通常使用程度の使用感肩幅52cm身幅57.5cm袖丈18cm着丈66.5cmヨウジのオーバーサイズクルーネックTです。生地は薄手でサラッと着れるので着用感はとても涼しいです。ヨウジらしいゆったりシルエット。シャツのインナーとしてもトップスとして1枚でも使いやすいアイテムです。steintoironierSHINYAKOZUKAhedmaynerMAINUWhoWhatETHOSENSPaulHarndenaleksandrmanamisELENADAWSONARCHIVIOJ.M.RibottaichimurakamiIsabellaStefanelliArakiYuuensouBIEKVERSTAPPENCDIEMGUIDIMA+EsdeportailleincarnationTagliovivoGeoffreyb.SmallateliersuppanDanielAndresenklasicaleonemanuelblanckmasnadap.r.pattrsonissacsellamKavalAndrewDriftwoodarts\u0026sciencecaseycaseywhitealbum山内BergfabelMASUmidorikawaHOMMEPLISSEJANJANVANESSCHEOprojectSulvamEdwinaHorlHELMUTLANGFUMITOGANRYUANNDEMEULEMEESTERARC'TERYXVEILANCEMARIATURRITOOGOODIRENISABorisBidjanSaberiformePoemeBohemienthomkromCAROLCHRISTIANPOELLHAIDERACKERMANNRAINMAKERViridianneLABELUNDERDimissianos\u0026Millersus-sousLEMURIANostraSantissimathereracs
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