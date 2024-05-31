雑誌SENCE掲載 木村拓哉着用 Hysteric glamour T-SH



木村拓哉さん着用:ヒステリックグラマーメンズ半袖TシャツMサイズ - T ...



Tシャツ ヒステリックグラマー メンズノンノコラボ 木村拓哉 - Tシャツ ...



✪ヒステリックグラマー BIGガールレアTシャツ キムタク着用Tシャツ | フリマアプリ ラクマ



✪ヒステリックグラマー BIGガールレアTシャツ キムタク着用Tシャツ



Tシャツ ヒステリックグラマー メンズノンノコラボ 木村拓哉 - Tシャツ ...



HYSTERIC GLAMOUR - キムタク着用 ヒステリックグラマー×野口 ...



得価高品質】 HYSTERIC GLAMOUR - キムタク着 木村拓哉着 ヒステリック ...



ヒステリックグラマー Ｔシャツ キムタク 木村拓哉 中島健人 モナリザ ガール | フリマアプリ ラクマ



ヒステリックグラマー ガールプリントTシャツ ブラック M キムタク TMT ...



2023年最新】木村定の人気アイテム - メルカリ



木村拓哉着用 ヒステリックグラマー tシャツ-eastgate.mk



HYSTERIC GLAMOUR - キムタク 着用HYSTERIC GLAMOUR 野口強 DOPE T ...



2023得価 HYSTERIC GLAMOUR - ヒステリックグラマー キムタク着用 ...



操上和美 Tシャツ キムタク着 私物 野口強 | labiela.com



HYSTERIC GLAMOUR 野口強コラボ 木村拓哉着用

他のサイトと平行して出品しています。早いもの勝ちなので、先に売れたら出品削除していってます。新品未使用HystericglamourTHEHYSTERICXXXヒステリックグラマー雑誌SENCE掲載品木村拓哉さん着用画像のアウターも所有していましたが以前、ヤフオクに出品して処分してしまってますが、インナーは残っていました。タグ切ってますが、新品未着用。Ｍサイズの新品未使用は、もう出てこないと思います。先日、ヒステリックグラマーに聞いたらXXXのラインもコストカットで、ボディーのギザ45の使用をやめてしまい、年々、品質は低下傾向、、、。もともと数が少ないトリプルエックスのラインでかつ、ローリングストーンズのプリントです。この品物は都内の限られた店頭にしか入荷がなく、かつ店頭には並んでいないと思います。メンズＭ定価：15,000円(税別)くらいだと思いますトリプルエックスでストーンズのライセンスがありますので発送は¥370全国一律料金レターパックライトを予定しています。【サイズ寸法】当方身長173cm体重68ｋｇお腹出ていない普通体型です。ビッグシルエットが流行ってます。大きめに着たい方。身長160ｃｍ前後の方の着用でも、問題ないと思います。肩幅42cm(平置きした肩上部の直線)身幅50cm(平置きした脇の下の直線)袖丈21.5cm(脇の下部付け根から袖先までの直線)着丈66cm(背中側の襟（首）生地の下から最下部お尻の上までの直線)5ｍｍ程度、多少の誤差はお許し下さい。商品が手元に届けば新しい品だと必ず分かります。梱包する寸前まで、気を付けて粘着テープなどで除去していますが、当然、一緒に収納している他の衣類があります。繊維の多少の付着はご容赦下さい。#ヒステリックグラマー#木村拓哉#木村拓哉さん着用 #キムタク#キムタク着 カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋