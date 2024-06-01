チャンピオン　イェール大学　YALE 白Tシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋古着屋で購入したのですが、一度も着る機会がないので出品いたします。チャンピオンのイェール大学のtシャツです。生地は触り心地がよく分厚くてとても良いです。このデザインはなかなか売っていなくて珍しいものだと思います。肩幅:約52㎝身幅:約54㎝着丈:約70㎝袖丈:約23㎝トラブル元となる可能性がある為、神経質な方や古着に抵抗がある方、完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ。また、画像と実物では照明の関係等多少の色の違いなど、素人の為細かな汚れなどの見落としがある場合もございます。状態等確認はしておりますが、クレームや返品はご対応致しかねます。何卒ご理解頂いた上でのご購入を宜しくお願い申し上げます。イギリス軍、フランス軍、mk3、mk4、M47、m51、ユーロヴィンテージ、モールスキンジャケット、ハンティングジャケット、ワーク、マッキントッシュ、バーバリー、グレンフィル、アメリカ軍、m65、ジャングルファティーグジャケット、コモリ、アプレッセ、オーラリー、ラルフローレン、ミリタリア、アンコール
http://narcologia.ru/goods/organization335462.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper832609.html
http://narcologia.ru/goods/capitation589208.html
Champion®College Tee チャンピオン・カレッジ 白 イェール大学
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CHAMPION/チャンピオン YALE MADE IN USA イェール大学Tシャツ
Champion / T1011 YALE T-Shirt
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Champion (チャンピオン) T-1011 T-SHIRT YALE / T1011 イエール ...
CHAMPION チャンピオン YALE LOGO TEE 半袖 Tシャツ C5-V302 013 WHITE ...
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Champion® College Tee チャンピオン・カレッジ 灰 イェール大学 Yale ...
Champion - チャンピオン✕イエール大学☆復刻バータグ☆ナンバリング ...
Amazon.co.jp: Yale Tシャツ
Champion (チャンピオン) T-1011 T-SHIRT YALE / T1011 イエール ...
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Champion®College Tee チャンピオン・カレッジ 白 イェール大学
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