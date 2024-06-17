CHANEL シャネル ネクタイ 【美品】

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商品詳細
◆ご覧いただきありがとうございます♪◆コメント無し即購入OKです！◆金額のご相談も承ります(^^)【ブランド】CHANELシャネル【アイテム】ネクタイ【カラー】ライトグレー×グレー×ピンク【素材】シルク100%【サイズ】大剣幅:約9.6㎝多少の誤差はご容赦ください。【状態】購入後1度しか使用してないため状態良好です。※自宅保管品である事をご理解の上ご購入いただければと思います。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。※専用は作っていませんので予めご了承ください！
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