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エアマックス90　ウルトラモアレホワイト
商品番号 G45287729010
商品名

エアマックス90　ウルトラモアレホワイト
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,516 円
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商品詳細

希少完売・激レアモデルNIKE(ナイキ)エアマックス90ウルトラモアレ(NIKEAIRMAX90ULTRAMOIRE)トリプルホワイト【限定完売モデル】・カラー:トリプルホワイト・サイズ：25.5cm・アッパー:パンチングレザーこのサイズの出品自体ないのでかなり希少で入手困難だと思います。6年前くらいに20000円程で購入後10回位履きましたがもう履いてない為出品します。靴紐はカットして履いていた為ご了承下さい。外箱は捨ててしまいないので発送の際は違う箱に入れて送ります。NIKEナイキエアマックスエアマックス90ウルトラ
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