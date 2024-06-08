ノーブランド レザーベルト ブラック L

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商品詳細
アメリカ直輸入の古着屋で購入しました。アメリカンロックベルトになります。クロムハーツの横にありました。自身ブラックストレートストレッチを使う時に数回使用しました。シンプルですが、めっちゃカッコイイです。今はサイズが合わず使え無いので、お譲り致します。カラー···ブラック素材···本革サイズM～L#Nowhere#girlsdon’tcry#kith#STUSSY#アンダーカバー#ベイシングエイプ#エレトリックコーテージ#EC#supreme#シュプリーム#フラグメント#藤原ヒロシ#ジョニオ#高橋盾#NIGO#ヒューマンメイド#バウンティハンター#ヒカル#セブンスターズデザイン#M\u0026Mcustom#東京セックス・ピストルズ#ネバーフッド#ギャルソン#COMMEdesGARÇONS神経質な方は御遠慮下さい。
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