木村拓哉さん着用　MASSES \

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キムタクこと木村拓哉さんがインスタで私物着用されていますキャップになります。マシスのキャップフレイム(カラー：ブラック)になります。フロントにオリジナルグラフィックが刺繍で施されたメッシュキャップ。flexfitのボディを使用し、深めのクラウンにバックパネルはメッシュ仕様、後部のアジャスター(スナップ)でサイズ調節が可能。季節を問わず着用出来るアイテムです。Material：Front/Cotton100%、 MeshBack/ Polyester100%Size：Free(約54cm〜約62cmまで調節可能)即購入OKです。スノーピーク（SnowPeak)コロンビア（Columbia）ワイルドシングス（WILDTHINGS）ウィンダンシーwindandseam\u0026mテンダーロインワコマリアポークチョップsupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドtenderloinゴッドセレクショントリプルエックスGODSELECTIONXXXRATSラッツporkchopポークチョップHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーC.E.スタンダードカリフォルニアサンタクルーズSTUSSYchallengerチャレンジャーWTAPSSAMSmassesマシスmastermindjapanTHRASHERAPEエイプロンハーマンデウスエクスマキナストリートスケーター男女兼用ユニセックスオーバーサイズビッグシルエット韓国ファッションサーフィン春服夏服秋服カレッジロゴアーチロゴビッグロゴバイクビンテージミリタリーアメカジ等お好きな方にオススメです。カラー···ブラック形···ベースボール