【美品·未使用】エレガントなエトロ　ポケットチーフ

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商品詳細
■エトロ ポケットチーフです。ブランドの特徴を活かした、鮮やかな発色を全面に出した1枚です。■素材:シルク100%■サイズ:43cm×43cm■注意点:畳じわアリ
http://narcologia.ru/goods/reflector45264.html
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