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【美品·未使用】エレガントなエトロ　ポケットチーフ
商品番号 A48248824887
商品名

【美品·未使用】エレガントなエトロ　ポケットチーフ
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■エトロ　ポケットチーフです。ブランドの特徴を活かした、鮮やかな発色を全面に出した1枚です。■素材:シルク100%■サイズ:43cm×43cm■注意点:畳じわアリ
http://narcologia.ru/goods/reflector45264.html
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