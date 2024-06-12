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《 ラルフローレン 》シルク混 ネクタイ ベージュ ペイズリー
商品番号 A71991846696
商品名

《 ラルフローレン 》シルク混 ネクタイ ベージュ ペイズリー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます(^-^)✨を用いたペイズリー柄のステキなネクタイです。✨薄めで適度なハリのある生地です。⭐️商品内容♦️ブランド・・ラルフローレン/RalphLauren♦️大剣幅・・・約8cm♦️全長・・・・約141cm♦️素材・・・・絹70%麻30%♦️デザイン・・ペイズリー♦️生産国・・・日本♦️商品状態・・多少の使用感はございますがまだまだご着用いただけます。新品参考価格¥31,900購入元・ブランドリユースショップ・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)・質屋、古物市場、ストア商品　鑑定済み商品です。コメント無し即購入、大歓迎です❗️らくらくメルカリ便にて発送いたします。・追跡機能有り・匿名配送・送料無料他にも出品しています。ぜひご覧ください！#ネクタイ一覧YUI※お気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします(^-^)卒業式　入学式　卒園式　入園式　式典　謝恩会　面接　受験　フォーマル　ビジネス　パーティーリネン柄・デザイン···その他カラー···ベージュ63
http://narcologia.ru/goods/moisture551169.html
http://narcologia.ru/goods/waveform331817.html
http://narcologia.ru/goods/peroration760615.html
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