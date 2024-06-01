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極美品 ヴィトン エクリプス ヴェルティカル ジッピー ラウンドファスナー
商品番号 U37590426106
商品名

極美品 ヴィトン エクリプス ヴェルティカル ジッピー ラウンドファスナー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトン】　黒　ジッピー　ヴェルティカルラウンドファスナー　オーガナイザー　長財布　ユニセックス　【商品情報】ブランド：LOUISVUITTONルイヴィトンライン/カラー：エクリプス　モノグラム素材：レザーサイズ：（約）W22×H10×D2cmジッピーウォレットより横幅が1cm長い※素人採寸のため、多少誤差がありますのでご了承ください。仕様：ファスナー式開閉　　　小銭入れ×1　　　札入れ×1　　　ポケット×2　　　カード入れ×14（収納性が抜群！）参考価格：約15万円前後付属品：無しシリアルナンバー：画像10枚目参照購入先:ブランドリユースショップ最終お値下げ！
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