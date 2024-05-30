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THOMASTIK Dominant ドミナント 1/8バイオリン弦セット
商品番号 A85024181577
商品名

THOMASTIK Dominant ドミナント 1/8バイオリン弦セット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THOMASTIKDominantドミナント1/8バイオリン弦セット商品モデル番号‎135MS1/8E弦:130スチール/アルミ巻(ボールエンド)A弦:131ペルロン/アルミ巻D弦:132ペルロン/シルバー巻G弦:133ペルロン/シルバー巻付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。包装箱に剥がれ、破れ、汚れがある場合があります。レシート、購入証明ございません。素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。以上をご了承の上の購入を願います。フリマ売買のため、保証は適応外となります。LP
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